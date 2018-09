Fritidscentret får endnu engang nej til reklameskilt

Varde: I forbindelse med lokalplansforslaget for en udvidelse af Varde Fritidscenter har fritidscentret endnu en gang spurgt om lov til et digitalt reklameskilt på Nordre Boulevard.

Tidligere reklamerede Varde Fritidscenter ulovligt ved at have et stort skilt med en reklame for svømmehallen hos Peugeot ud til Ribevej. Men Varde Fritidscenter og Peugeot fik påbud af kommunen om at fjerne skiltet, da man ikke må reklamere for andre virksomheder. Og man må kun reklamere for sin forretnings virke og navn og ikke med diverse tilbud. Og endnu engang får Varde Fritidscenter afslag på et reklameskilt.

- Det siger vi nej til. Det vil vi ikke tillade, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Samtidig vil udvalget have en redegørelse fra Varde Fritidscenter, der ønsker at kunne bygge op til 20 meter i højden.

Selve lokalplansforslaget skal give Varde Fritidscenter mulighed for blandt andet at udvide med både hotel- og konferencefaciliteter og wellness. Høringsfrist er den 4. november.