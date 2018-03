Det var blandt andet her på et højere liggende område ned til Varde Å, at en lodsejer fik lov til at plante juletræer. Men den går ikke, da det er inden for åbeskyttelseslinjen på 150 meter. Men der må godt plantes energipil, der på mange måder er væsentlig mere voldsomt og ødelæggende for synet i ådalen. Og det finder Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, er forrykt. Foto: Henrik Reintoft