Friis-Hauge: Jeg fusker ikke med tallene

Læserbrev: Elinstallatør Jens Stenberg fra Nørre Nebel anklager lørdag 20. april mig i JydskeVestkysten for at fuske med anlægstal. Intet kunne være mere forkert. Jeg har blot gengivet de tal, kommunen har udleveret, og tallenes korrekthed bekræftes også af Jens Stenberg selv lidt senere i hans eget læserbrev/annonce. Embedsværket angribes også for talfusk af Jens Stenberg. Det er også forkert. Ansatte på kommunen har leveret de regnskabstal, der var tilgængelige, og nederst her i mit svar står, hvad tallene eksempelvis omfatter.

Under valgkampen i 2017 brugte nogle borgere og kandidater mange kræfter på skræmmekampagnen: "Alt går til Varde By - oplandsbyerne får intet." Derfor bad nogle af os i byrådet om at få fakta på bordet.

Hver gang en debat i JydskeVestkysten eller på sociale medier går i retning af den gamle skræmmekampagne, så benytter jeg lejligheden til at lægge de faktuelle tal frem til borgernes kendskab. Tallene er opgjort på samme måde i alle 27 sogne i Varde Kommune. Jeg fusker således ikke med tallene som påstået af Jens Stenberg. Jeg oplyser bare borgere om fakta. Er du mere interesseret i opbygningen af tallene, så står der også i de papirer, som Jens Stenberg har fået udleveret, at anlægsoversigten er inddelt efter følgende tre udgiftstyper: