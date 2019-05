Fremtidig vandforsyning af Varde og omegn ser lovende ud

DIN Forsyning arbejder på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt med vand til Vardes borgere.

Varde: De nuværende boringer, der leverer grundvand til Lerpøt Vandværk - og dermed forsyner Varde og omegn med drikkevand - har gennem en lang årrække været udfordret af miljøfremmede stoffer. DIN Forsyning arbejder derfor på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt, og det ser lovende ud.

Grundet miljøfremmede stoffer i grundvandet har DIN Forsyning siden 2017 arbejdet på at finde områder med mulighed for etablering af et nyt kildefelt, som skal danne basis for den fremtidige vandforsyning af Varde og omegn. I 2017 og 2018 er der øst for Vittarp blevet etableret to undersøgelsesboringer, og foreløbigt tyder alt godt.

-De foreløbige undersøgelser ser lovende ud, og prøvepumpninger samt analyser har vist grundvand med gode kvalitative og kvantitative egenskaber, udtaler Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.

I starten af 2019 afsluttede DIN Forsyning supplerende undersøgelser, hvilket skal danne grundlag for ansøgningen til Varde Kommune om etablering af yderligere boringer og i sidste ende en ansøgning om indvinding af vand til drikkevandsformål, som forventes indsendt medio 2019.

-Vi håber, at det vil munde ud i etablering af omkring ti boringer mere og en indvindingstilladelse. Det er dog først, når tilladelsen er givet, at vi i bestyrelsen for DIN Forsyning vil tage en endelig investeringsbeslutning, understreger Anders Linde.