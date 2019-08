Fremtidens skole og kulturhus i Nr. Nebel præsenteres

Nr. Nebel: På et møde mandag 9. september kl. 17 på Nr. Nebel Skole præsenteres en tegning over, hvordan skolens bygninger bedst kan rumme både skolens og kulturhusets aktiviteter. På mødet præsenteres tegningerne for de fremmødte, og man kan komme i snak med politikkerne.

Det er interessenter fra Nr. Nebel Skole og Kulturhus samt Varde Kommune, der står bag tegningerne..

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet. /EXP