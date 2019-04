Adslev: De to søskende Freja Fogh Sillesen og hendes storebror Malthe Fogh Sillesen fra Adslev Skytteforening var i weekenden til danmarksmesterskaberne i luftpistolskydning for ungdom. Freja Fogh Sillesen skød sig i den individuelle konkurrence til en flot sølvmedalje, og Malthe Fogh Sillesen gjorde det samme i juniorklassen. For Freja Fogh Sillesen var der dog mere på spil ved konkurrencen, idet hun blev udtaget blandt de 24 bedste børneluftpistolskytter til at kæmpe om en luftpistol til en værdi af 12.000 kroner.

Efter en indledende runde gik Freja Fogh Sillesen videre til finaleskydningen sammen med ni andre skytter. Og her viste Freja Fogh Sillesen fornem skydning, idet hun henviste de øvrige finaleskyttere til sekundære placeringer. I gennem tre år har Freja "skudt" efter den eftertragtede luftpistols-præmie, så det var en meget glad skytte, der kunne tage imod præmien. Luftpistolen kan Freja skyde med så længe hun skyder i Alslev Skytteforening - og ellers tilfalder pistolen foreningen.