Fredning af Varde Ådal er droppet: Landmændene strækker våben i fem år

Varde Kommune dropper sit fredningsforslag af Varde Ådal, mens lodsejerne til gengæld trækker deres ansøgninger om at genoptage driften tilbage. Derved udskydes det juridiske slagsmål om millionerstatninger i fem år.

Ho Bugt: Millioner af kroner stod en række lodsejere i Varde Ådal til at modtage i erstatning for et værditab af deres jord. Penge, som skatteborgerne i Varde Kommune skal betale ifølge Naturbeskyttelsesloven. Lodsejerne har været med i landets næstdyreste offentlige genopretningsprojekt, Operation Engsnarre til 170 millioner kroner, der løber over 20 år. I takt med at de meget givtige aftaler udløber, kan de søge om lov til at genoptage driften som før. Men da Danmark som resten af landene i EU i 2004 har forpligtet sig til at forbedre miljøet og naturen via udpegede Natura 2000-områder, som Varde Ådal er, så må de ikke genoptage driften som for 20 år siden. Og derved har de lidt et værditab, som de skal have erstatning for. Ejendomsretten er ukrænkelig.

Ærgerligt jeg fik ret. Igen bliver der ikke skabt nogle varige løsninger for naturen. Formand Merete Vigen Hansen, Danmarks Naturfredningsforening Varde

Skal spise brød til Men med pistolen for panden i form af et fredningsforslag i samme område på 510 hektar strækker landmændene våben i fem år. De har i stedet indgået femårige miljøvenlige jordbrugsforanstaltningerne med staten, som giver dem en ekstra hektarstøtte. Derved er en permanent løsning for landbrugsdriften og naturbeskyttelsen i Varde Ådal og ud til Ho Bugt fortsat uløst, da et enigt plan- og teknikudvalg sænker pistolen og trækker fredningsforslaget tilbage. Noget for noget. - Problemet er, at vi ikke ved, hvad fredningsforslaget vil koste os. Varde Kommune skal spise brød til. Jeg håber, vi gennem dialog kan finde en løsning, siger Niels Christiansen (K) fra udvalget.

Havde forudset det Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Laulund, er enig: - Det er selvfølgelig træls, at beslutningen trækkes i langdrag. Men vores mavefornemmelse siger, at vi har mulighed for en bedre løsning end en fredning. En bedre løsning for både naturen, engfuglene og landmændene. Der er grundlæggende enighed om, at de ikke er hinandens modsætninger, men forudsætninger i ådalen. Danmarks Naturfredningsforening Varde ærgrer sig dog over, at politikerne nu trækker fredningsforslaget tilbage. - Vi er desværre ikke overraskede over, at fredningsforslaget blot skulle bruges som middel til at hindre erstatningskravene overfor kommunen. Det havde jeg forudset meget vel kunne blive udgangen på det. Ærgerligt jeg fik ret. Igen bliver der ikke skabt nogle varige løsninger for naturen, siger den lokale DN-formand, Merete Vigen Hansen.

Skatteborgernes penge Det er Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, der fostrede idéen om at frede en del af Varde Ådal, da alle andre muligheder var udtømt. Han har hele tiden været hudløs ærlig. Det handlede i udgangspunktet om at forhindre en ekstra udgift på 60-80 millioner kroner for kommunen og derved borgerne. Ved at frede ådalen skulle kommunen kun betale cirka 25 procent i erstatning, mens staten betaler resten. - Jeg er ansvarlig for skatteborgernes penge. Landmændene har sagt, at de er interesserede i at finde andre løsninger på den lange bane. Så samtlige lodsejere har trukket deres anmeldelser tilbage, siger en meget tilfreds Preben Friis-Hauge.