Frederik Bak om sin tid på Ansager Musikhotel: - Det er kaos og drama!

Frederik Bak og hans kæreste Jane Vossen blev i marts ansat til at stå for Ansager Musikhotel. Nu er begge sagt op, efter hvad Frederik Bak betegner som et kaotisk og dramatisk forløb.

April 2014: Ansager by indvier sit hotel. Hotellet var forsøgt solgt, uden held, og havde stået tomt i årevis. Nu havde byens borgere købt på anparter og fået renoveret ved frivillig hjælp og endelig var alt godt. Caspar Theis bliver præsenteret som forpagter. Et år efter stopper han. April 2015: Charlotte og Jimmi Østergaard bliver præsenteret som nyt forpagterpar. Ni måneder senere stopper de og begrunder det med, at de vil ud, før de forgælder sig selv. 1. juni 2016: David Borchardt og Michael Møller Pedersen præsenteres som nyt forpagterpar. April 2017: Michael Møller Pedersen stopper som forpagter, afløses af Danny Kølskov Nielsen, der nu er forpagterpar med David Borchardt. Marts 2018: Jane Vossen bliver ansat som bestyrer. Frederik Bak er startet måneden før som tjener. David Borchardt har køkkenet, og Danny Kølskov Nielsen er ude som medforpagter. April-maj 2018: David Borchardt stopper. Juli 2018: Frederik Bak bliver fyret. August 2018: Jane Vossen bliver opsagt og fritstillet øjeblikkeligt.

Rodet forløb

- Det har været et enormt rodet forløb, der var hele tiden to bestyrelser, Jane skulle aftale alting med. Der var både aps-bestyrelsen, dem der ejer hotellet, og bestyrelsen for driftsselskabet. Der blev brugt mere tid på at holde møder end på at arbejde, siger Frederik Bak.

Først troede han, at han skulle have et traditionelt job som tjener i Ansager.

- Da jeg blev ringet op, sagde Magnus Dahlmann, at de havde brug for en dygtig tjener, og det havde han hørt, at jeg var. Da jeg kom til samtale, var det om noget andet. Pludselig fik jeg et stykke papir, hvor der stod "medforpagter", siger han.

Han blev beæret. Men han ville have sin kæreste med, og dermed blev det en forhandling med både ham og Jane Vossen.