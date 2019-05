Varde: De fleste butikker i gågaderne i Varde holder på fredag den 31. maj åbent lidt længere end sædvanligt, nemlig til klokken 20 til Late Night.

Begivenheden falder dagen efter Kristi himmelfartsdag.

- Den kan ikke ligge bedre, det er lige efter en helligdag, det er lønningsdag, og det er snart fars dag, siger Christian Christiansen fra Mr. Bechsgaard:

- Det er altid hyggeligt, folk er i godt humør, det giver lidt ekstra handel, og butikkerne har som regel gode tilbud eller tiltag.

Netop fars dag er en af de store dage for herretøjsbutikken, hvor tendensen særligt går på, at far får fornyet sommergarderoben.

- Det er mest poloer, shorts og skjorter, siger Christian Christiansen og afliver myten om, at far altid får nye strømper.

- Det er mest til jul, siger han med et smil.