Fredag den 18. maj er der indsamling til en Hilsen Hjemmefra

Varde: To gange årligt får vardenserne mulighed for at bidrage til en Hilsen Hjemmefra - og næste indsamling er fredag den 18. maj, hvor soldater fra områdets garnisoner står i udvalgte butikker i Varde og Oksbøl og tager imod bidrag til formålet. Bidragene gør det muligt at sende en pakke, der eksempelvis kan indeholde slik, film, bøger, breve, tegninger og andre hilsner til alle soldater, der er udsendt fra en af garnisonerne i Varde Kommune.

Bidrag til pakkerne sikres gennem opstillede indkøbsvogne i udvalgte supermarkeder samt donationer fra virksomheder og privatpersoner. På fredag samles der ind i Føtex og Kvickly i Varde samt SuperBrugsen i Oksbøl.

Det er elever fra de lokale 6. klasse, der står for det praktiske arbejde med at pakke Hilsen Hjemmefra-pakkerne. Eleverne har også hver især skrevet en hilsen til en af de udsendte soldater. I denne omgang er der tale om elever fra Brorsonskolen i Varde, som vil stå for pakningen sidst i maj.

Hilsen Hjemmefra har kørt som projekt siden efteråret 2015.