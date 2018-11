Fratrådt vicedirektør koster andelskassen 9,2 millioner kroner

Hammershøj: Selvom der er tilfredshed med regnskabet for de første ni måneder i Danske Andelskasser Bank med et overskud før skat på 106,1 millioner kroner, så skuer et enkelt tal i øjnene.

Det er 9,2 millioner kroner, som det har kostet Danske Andelskassers Bank, at viceadministrerende direktør Tomas Michael Jensen fratrådte sin stilling i september. Ifølge kvartalsregnskabet er der udgiftsført løn, pension, lønsumsafgift og goder på 9,2 millioner kroner svarende til de forventede omkostninger i 24 måneder. libra