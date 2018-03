Frank vil bestige en del af Mount Everest: Marguerit-ruten, kalder kollegerne det

Frank Paulsen skifter for tre uger ejendomshandler ud med at bestige Mount Everest op til basecamp. Foto: Yvonn Tittel

Frank Paulsen, medejer af ejendomsmægler EDC i Varde, er en travl mand. Derfor har han valgt at kaste sig ud i at bestige et bjerg for at komme helt væk fra stress og jag.

Varde: Han er nået til side tre i rejsebogen "Turen går til Nepal", og af den kan han forstå, at marts er optimal at bestige Mount Everest på. - Hvorfor ved jeg ikke, siger Frank Paulsen. Han er trukket i fibertrøje og vandrerbukser fra Häglöffs, og i håndsyede Hanwag vandrerstøvler, som han netop har smurt ind i bivoks, fordi det skal man åbenbart. - Det er det med varme- og kuldeforskellene, der bekymrer mig mest. Hvis jeg bare kunne have shorts på hele vejen, siger han. Når han og kæresten lander i Lukla, lufthavnsbyen på vej op ad bjerget, er der ifølge rejsebureauet 24 grader. Men før gruppen når slutmålet, basecampen på Mount Everest i 5550 meters højde, skal de forvente minus 20 grader. - Vi slutter der, hvor de rigtige bjergbestigere begynder, siger han. Ideen om at bestige et bjerg har kæresten, Sigrid, plantet. Hun havde lige været på toppen af Kilimanjaro, 5.895 meter over havets overflade, da de mødte hinanden for to år siden. - Hvis det ikke var for hende, var jeg aldrig kommet på den tanke at skulle op ad Mount Everest. Men efter at have tænkt tingene igennem, glæder jeg mig rigtig meget, siger han. Kollegerne ved EDC i Varde, var lynhurtige til at kalde hans tur "Marguerit-ruten", da de hørte, han stopper ved basecamp.

Bjerget og Frank Mount Everest er verdens højeste bjerg, med sine 8.848 meter.Basecamp ligger i 5550 meter. Her slutter rejsen for Frank Paulsen.



Til daglig er han ejendomsmægler og ejer halvdelen af EDC i Varde.



Frank Paulsen købte halvpart for seks år siden. Oprindelig var han i EDCs finansbutik, hvorfra han havde en kort afstikker til BRF-Kredit, før han blev spurgt til at komme "hjem". Nu bare som ejendomsmægler.

At opgive er udelukket Hvad nu hvis det ikke lykkes at komme der op? - Det ville være forfærdeligt. Det er også derfor, jeg ikke siger det til nogen. Jeg tror slet ikke, jeg kan gå på arbejde igen, hvis det ikke lykkes, siger han og fortsætter: - Det værste er jo, at det er uforudsigeligt. Nogen bliver ramt af højdesyge, men det kan lige så godt være folk i super form, som folk, der ikke er i form. Tonen på arbejdspladsen er uhøjtidelig. Kollegerne tager gas på hinanden, og da de hørte, at Frank og Sigrid "kun" skal op til basecamp, blev turen straks omdøbt til "Marguerit-ruten". Han er selv af samme støbning. Sidste år gav han sin medejer i butikken, Henrik Sylvestersen, et halvmaraton over Lillebæltbroen i 50 års fødselsdagsgave. - Jeg skrev ikke, hvem det var fra, siger han og griner. Lige efter løbet var det knap så sjovt. For Henrik Sylvestersen tog udfordringen op og kom i mål fem minutter før Frank Paulsen. - Ungdommens styrke, siger Frank Paulsen. Der er præcis otte dage imellem de to.