Fra reklamebureau til social café: Nu rykker Rita og de andre ind i kirken

Fra kirke til reklamebureau til social café

I september skrev KFUMs Sociale Arbejde under på køb af den gamle metodistkirke.



Handlen blev betinget af, at nabohøring og lokalplan gik ind for social cafe i kirken.



Fra 2001 til 2017 rummede kirken reklamebureauet VestMedia. Den tidligere ejer, Niels-Henrik Iversen, havde sat kirken til salg for 3,4 millioner kroner. Han siger selv, den er solgt for ikke under tre millioner kroner.



Kirken blev bygget af metodisterne i Varde i 1890 og indviet i 1891. Det lille hus ved siden af kirken, hvor Café Paraplyen nu går i gang med at bygge køkken, var oprindelig præstebolig.



Flytning og bygning af køkken er det eneste, der mangler, før Café Paraplyen kan åbne i kirken. Går alt efter leder Rita Christensens hoved, åbner cafeen i kirken i maj.