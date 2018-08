Sidste år var Alslev Byfest ved at dø, da lørdagens fest måtte aflyses på grund af for få deltagere. I år har tilstrømningen været overstrømmende.

Alslev: Michael Nielsen er formand for Alslev Borgerforening. Alslev Borgerforening er ligesom spejderne i Alslev og foreningen bag Alslev Forsamlingshus de nye arrangører af Alslev Byfest i år - og det har været en succes over al forventning.

- Vi har altid plejet at holde byfesten i hallen. I år var vi nødt til at tage et telt, fordi hallen er ved at blive renoveret, og det har absolut været meget, meget bedre, siger Michael Nielsen.

Han står ved kagebordet, hvor kager i læssevis er bagt af frivillige borgere, og hvor flere hundrede lørdag eftermiddag tager for sig af retterne.

- Sidste år var byfesten ved at dø, fordi så få købte billetter til festen, at Alslev Sport og Kultur valgte at aflyse, siger Michael Nielsen.

Efterfølgende meddelte bestyrelsen i den tidligere arrangerende forening, at den ikke ville arrangere byfester mere.