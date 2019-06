Fra maraton-løb til alvorlig astma: Giftigt kemikalie har ødelagt Jørgens lunger

Jørgen Henry Hansen er én ud af syv medarbejdere, der har fået diagnosen allergisk astma, efter at de i en årrække har arbejdet med det giftige kemikalie PMDA på plastikvirksomheden Sky-Light i Varde. Mens medarbejderne fik at vide, at stoffet var ufarligt, begyndte flere kollegaer at få næseblod og åndenød i arbejdstiden, fortæller han.