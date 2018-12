Fra fabrik til selvstændig: Line tror på detailhandel og overtager nu Signes tøjbutik

Hun har selv tre børn og var kunde i butik, der henvender sig til børn. Så hørte hun, at butikken var til salg, og kvittede jobbet på fabrikken Norlax.

Hun passede derfor sit job på rådhuset på Bytoften i Varde og lod ansatte om at drive butikken i den bygning, som hun nu har solgt.

Line Matras, 38 år og fra Lydum, bliver fra og med årsskiftet butiksejer. Hun har overtaget "Huset Pauli" i hovedgaden Bredgade i Nørre Nebel. Butikken handler først og fremmest med børnetøj og dametøj, men også specialiteter inden for te og kaffe.

Nørre Nebel: - Jeg skal nok komme til at tjene penge.

Der kommer især kunder i sommerhalvåret, for det er i høj grad turister, der handler børnetøj i Nørre Nebel. Der hører også en webshop med til "Huset Pauli", som følger med i handlen.

Line Matras har sammen med manden købt bygningen, og hun vil selv arbejde i butikken. I øjeblikket indrettes en lejlighed ovenpå, som skal lejes ud og medvirke til at skabe indtægt.

Til en damefrokost erfarede Line Matras, at butikken og bygningen uofficielt var til salg. Line og hendes mand, Kim Sommer Bloch, har børnene Liva på 12 år, Vibe på 10 år og Sigurd på 8 år.

Overtagelse når nytårsklokken slår

Af regnskabstekniske grunde finder overtagelsen sted ved årsskiftet. Signe Bruun Nielsen fortsætter efter årsskiftet med at arbejde på rådhuset i Varde, men har lovet at hjælpe omkring overtagelsen, hvis Line har behov for det.

Der er nu er kommet nye yngre kræfter til Nørre Nebels handelsliv.