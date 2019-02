Fra 300 til 80 millioner: Flertal skruer ned for ønske om at se vilde spareforslag

Et flertal i byrådet vil kun se spareforslag for 80 millioner kroner om året i stedet for 300 millioner kroner om året. Foto: André Thorup

Der skal stadig laves et katalog med besparelser, men et flertal i byrådet ønsker nu kun forslag for samlet 80 millioner kroner i stedet for cirka 300 millioner kroner.

Varde Kommune: Det skaber alt for meget usikkerhed at bestille et katalog med spareforslag for 300 millioner kroner. Den erkendelse er et flertal i byrådet nået til, og derfor skal kataloget kun indeholde besparelser for 80 millioner kroner, selvom der ellers virkede til at være bred enighed om de 300 millioner kroner i byrådet for kun en uge siden. Kataloget med besparelser kalder politikerne for potentialekataloget. Særligt tilfreds var gruppeformand Tina Agergaard Hansen (DF) i byrådssalen tirsdag aften. - Der er ingen tvivl om, at det oprindelige forslag om potentialekataloget ikke var noget, der var groet i Dansk Folkepartis have, sagde hun. Hun syntes, det var spild af tid, at forvaltningen skulle bruge tid på at lave spareforslag, som politikerne alligevel ikke ville vedtage.

Potentialekataloget Potentialekataloget bliver i den nye udformning faktisk to kataloger på tilsammen 80 millioner kroner.Inden 1. april skal forvaltningen beskrive effektiviseringstiltag, der kan frigøre op til 20 millioner kroner om året. Til det arbejde skal der bruges eksterne konsulenter, hvilket især Socialdemokratiet er meget tilfreds med.



Inden 1. februar 2020 skal der laves spareforslag, der har en effekt på 60 millioner kroner om året. Disse forslag skal laves med inspiration fra nogen af de kommuner, der gør det bedst på det pågældende område. Muligvis skal politikerne inddrages i det arbejde.

Fire er kritiske De to byrådsmedlemmer fra Lokallisten samt Holger Grumme (R) og Niels Christiansen (K) prøvede uden held at få sendt sagen tilbage til en ny drøftelse. Holger Grumme fortalte, at hans håb med potentialekataloget var at få et overblik over handlemuligheder, hvis økonomien bliver forringet. Han ønskede et stort katalog, så der ikke skal laves nye sparekataloger hvert år. - Jeg tvivler på, det er nok (med 80 millioner, red.), og jeg frygter, at vi kommer i en situation, hvor vi skal sætte nye kataloger i gang, sagde han.

Slingrekurs Han havde til gengæld ønsket, at politikerne skulle gennemgå direktionens oplæg til, hvad den ville kigge på, og så kunne politikerne sige, hvis der var noget, de ikke ønskede at røre ved. Det havde flertallet ikke ønsket, og han undrede sig derfor over flertallets "slingrekurs". Henrik Vej Kastrupsen (L) syntes, at den oprindelige ide om at kaste alt op i luften var god. - Jeg har svært ved at se begrundelsen for at lave det om. Jeg forstår utrygheden, men utrygheden er vel lige så stor ved 80 millioner som ved 300 millioner, sagde han.