Ejendomsmægler Henrik Sylvestersen fra EDC Varde oplyser, at "Lille Dallas" er solgt på betingelse af, at flere bygninger lovliggøres. Men ikke til Jesper Bjerring Ørum, der havde en købsoption, hvilket avisen skrev om fredag.

Det er sælger, som blandt andet skal sørge for at få lovliggjort en ridestald. Men det kræver ikke i sig selv en ny lokalplan, da køberen ikke vil ændre anvendelse af ejendommen, som er en blanding af privat og erhverv.

Men det kommer ikke til at ske ifølge ejendomsmægler Henrik Sylvestersen fra EDC Varde, der for fem måneder fik overdraget salget af den luksuriøse ejendom fra indehaveren Salwa Dolmark. Jesper Bjerring Ørums projekt er blevet overhalet af en ny virkelighed.

Initiativet udspringer af, at Jesper Bjerring Ørum fra Varde havde en købsoption på ejendommen, men ønskede at ændre anvendelsen af bygningerne til ferieformål. Derfor har LandSyd Landinspektører i Varde på vegne af ham bedt Varde Kommune om at få lavet en ny lokalplan.

Billum: JydskeVestkysten skrev fredag i artiklen "Mangemillionærens "Lille Dallas" er på vej til at blive solgt", at Varde Kommune gør klar til at lave en lokalplan for "Lille Dallas" Billum.

En formsag

Det er Ark Vest i Nørre Nebel, som hjælper sælger med at lovliggøre flere ulovlige bygninger. Byggetekniker Alfred Jepsen er mildt sagt overrasket over at høre, at Varde Kommune er på vej med en ny lokalplan.

- Det var jeg ikke klar over. Vi er i fuld gang med at lovliggøre bygningerne, siger Alfred Jepsen.

Det foregår på den måde, at Ark Vest søger byggetilladelse til bygninger, der allerede er opført. De har modtaget byggetilladelser på to bygninger efter flere nabohøringer. Én garage, som var to meter for lang i forhold til den oprindelige ansøgning, og en værkstedsbygning. Han venter kun på en byggetilladelse til en ulovlig opført ridestald, som nu kaldes et udhus.

- Jeg forventer, at det bliver en formssag. Det bliver et udhus med plads til fire heste, siger Alfred Jepsen.