Forsvarsministeren så sin arbejdsplads i sømmene

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT

Hærens Mindesten er et mindesmærke, som i sin tid blev lavet af soldaterne i Camp Bastion i Afghanistan til ære for de faldne soldater. I 2014 kom mindesten med navnene på 38 dræbte til Oksbøllejren. Og som det første besøgte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) mindestenen. Han flankeres her af garnisonskommandant Torben Dixen Møller. Foto: Henrik Reintoft