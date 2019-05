Kim B. Madsen, formand for Varde & Omegns Jagtforening, fortæller, at de har fået 100.000 kroner af SE's Vækstfond til at få trukket strøm ud til flugtskydningsbanen. Men hvis de ikke kan få lov til at bygge et nyt klubhus på Varde Kasernes øvelsesterræn, så er pengene formentlig tabt. Arkivfoto: Henrik Reintoft