Forsvaret nedlægger jægerne uden et eneste skud

Oksbøl: Spørgsmålene og usikkerheden hober sig op hos mange, efter at Naturstyrelsen og Forsvaret for nylig indgik en aftale om at kunne bruge hinandens områder. Et samlet område på 14.000 hektar fra Nymindegab i nord til Ho i syd.

Aftalen tager afsæt i Forsvarets ønske om at få et langt større og samlet øvelsesareal, da det nuværende ikke kan opfylde behovet for øvelser for især 1. Brigade, der skal kunne stille med 4.000 mand.

Som "betaling" får Naturstyrelsen jagten på Forsvarets 6.000 hektar øvelsesområde. Derudover får Naturstyrelsen de kommende tre år en kompensation på 3.985.000 kroner.

Naturstyrelsen Blåvandshuk har i dag store indtægter ved at leje jagt ud til konsortier. Men med militærets indtog, så er der ikke plads til både soldater og jægere på samme tid.

- Når vi ikke kan leje jagten ud, så får vi nogle nuller i budgettet, siger skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Der er lige nu otte-ni kontrakter.

- Vi prøver at genere jægerne så lidt som muligt. Når kontrakterne udløber, så bliver nogle ikke forlænget, siger Ulrik Lorenzen.