Forstander stopper på efterskolen

Varde: Rasmus Andersen, der gennem de sidste otte år har været forstander på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, stopper pr. 1. maj. Han har nemlig fået arbejde som ny skoleleder på Fanø Skole.

- Jeg forlader en efterskole i fin form. Jeg har været her i otte år, og jeg har været glad for hver eneste dag, og jeg trives fortsat godt i mit job. VGE har venteliste og på den vis stor succes som gymnasieforberedende efterskole med kreative og musiske linjefag. Jeg forlader en skole og en medarbejdergruppe, som jeg sætter stor pris på, og som jeg vil savne meget, lyder det fra Rasmus Andersen i en mail til avisen.

Rasmus Andersen stammer fra Brædstrup i Midtjylland, og han har stor erfaring med efterskolelivet. Han har arbejdet på efterskoler og højskoler i Ringkøbing, Vester Vedsted og Grønland, inden han kom til Varde i 2011.

- Tiden var til et skifte, og Fanø Skole har i mange år været et godt bud på en fremtidig arbejdsplads for mig. Så jeg er glad, meget spændt og glæder mig meget, skriver han.

Der er endnu ingen forlydender om, hvem der skal være ny forstander på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole.