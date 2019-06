Forstander for produktionsskole stopper: Bliver leder for ny uddannelse i Kolding

Store forandringer

Det er blevet en meget anderledes produktionsskole i de fem år, Olaf Kristensen har været i Varde. Tidligere var produktionsskolen meget kendetegnet ved at være indblandet i mange forskellige projekter.

For eksempel var det produktionsskoleelever, der sejlede med Æ' Skiw - en turistbåd på Varde Å - hver sommer. Det fik Olaf Kristensen ændret på. Både dengang og i dag siger han, at han har "koncentreret sig om at drive produktionsskole".

- Det, jeg er mest glad for, er, at vi har fået skolen samlet på én adresse i stedet for at ligge på fire. Jeg er glad for, at vi har fået et kanon godt samarbejde med Varde Kommune. Jeg er glad for, at vi har fået skabt et rigtig godt omdømme. Og jeg er allermest glad for, at vi har et miljø, hvor de unge mennesker trives, og hvor de har fået fantastiske lærere, siger han.

En anden fra ledelsesteamet på Produktionsskolen har i øvrigt også skiftet job, men bliver dog på FGU Vest. Niels Wølch Frederiksmose skal være en af lederne på FGU Vests afdeling i Esbjerg.