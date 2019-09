De kritisk røster er nu få. Men politiker erkender, at det var en skæv start, da planer om nedrivning af kulturhus blev præsenteret. Men brugere føler sig nu inddraget.

Nørre Nebel: Formanden for skole- og læring i Varde Kommune, Peder Foldager (V), sagde i sin indledning, at der var en skæv start fra politikernes side, da planerne om en lukning af det nuværende kulturhus i Nørre Nebel og en flytning til skolen på den anden side af vejen blev introduceret. Mange borgere var i det røde felt, fordi de ikke var hørt og følte, at beslutningen var truffet hen over hovedet på dem. Men efter to borgermøder er der nu overvejende forsoning i luften, og arkitekt Jørgen Knippel fik klapsalver efter at have præsenteret forslaget til et nyt kulturhus integreret i skolen. Det skete på et borgermøde mandag aften. Mange i salen gav udtryk for, at de nu føler sig inddraget i planerne, og at der er taget hensyn til brugerne. Det gælder både repræsentanter for det lokalhistoriske arkiv og andre brugere af Kulturhuset. Med andre ord: Shitstormen har lagt sig. Eller næsten i hvert fald.

Smarte kvadratmeter Det er for at udnytte pladsen bedre, at det er foreslået at rive kulturhuset ned.

Det hedder smarte kvadratmeter, og det kan godt lyde politisk korrekt eller newspeak.

For begrebet dækker over, at der bliver mindre plads.

Der var omkring 100 deltagere i mødet mandag omkring fyraften. Foto: Morten Nielsen

Kritiske røster Der var kritiske røster på mødet. Især Inga Thisted Knudsen, som også i et læserbrev i JydskeVestkysten har givet udtryk for sin modstand mod at rive det nuværende kulturhus ned. Hun mener, at mange af de, der nu støtter planerne om at lukke det snart 30 år gamle kulturhus, er ansat i kommunen og derfor ikke taler helt frit. Hun føler lukningen som et overgreb, argumenter som hun også fremførte i sit læserbrev. Jens Stenberg var også kritisk - omend mere forsonlig. Han roste de skitser, som er blevet præsenteret. De er flotte, synes han. Men han frygter, at mindre plads på grund af at skole og Kulturhus rykker sammen kan få fatale følger for Nørre Nebel. - Vi kan miste overbygningen på skolen, sagde Jens Stenberg med henvisning til, at prognoserne viser en fremgang på cirka 55 elever i Nørre Nebel. Hvis der bliver for lidt plads, er der risiko for, at politikerne rykker de ældste elever til Varde. Peder Foldager mener omvendt, at et øget elevtal er det, som skal til, for at sikre at de store klasser forbliver på Nørre Nebel Skole. Ellers følte andre grupper sig godt repræsenteret og var tilfredse med det arbejde, som var blevet udført i arbejdsgrupperne. Mange gav udtryk for, at der er tale om en langtidsholdbar fremtidssikring af bibliotek, lokalarkiv og mødelokaler med mere.

Inga Thisted mener ikke, at alle tilhængerne taler frit. Foto: Morten Nielsen

Kan vi købe bygningen? Jens Stenberg ville gerne vide, om det ville være muligt for byen at købe det nuværende kulturhus, hvor der ifølge planerne skal være parkeringsplads. Formanden for kultur og fritid Mads Sørensen (V) vurderer umiddelbart, at det er en del af planen, at bygningen saneres og afviste Jens Stenbergs forslag.

Arkitekt Jørgen Knippel beskrev planerne. Foto: Morten Nielsen

Her det nuværende kulturhus - før mødet. Foto: Morten Nielsen

Her skitsen af det kulturhus, som formentlig vedtages.