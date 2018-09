Forslag i bygningsanalyse: Stop leje af Ølgod Ungdomshus

Byrådet har nedsat et rejsehold, der er kommet med forslag til, hvordan skolerne kan klare sig med færre kvadratmeter. Et af forslagene er, at Ølgod Skole indretter en juniorklub på selve skolen og dermed stopper med at leje sig ind i Ølgod Ungdomsklub.

Men nu er der forslag om, at Ølgod Skole dropper dette lejemål. Byrådet har nemlig nedsat et rejsehold, der har besøgt skolerne for at se, om der er kvadratmeter, der kan nedrives eller bruges bedre. Dette rejsehold har foreslået, at et klasselokale kan indrettes til juniorklub, hvilket betyder, at skolen kan stoppe med at leje sig ind i Ølgod Ungdomshus.

Ølgod Ungdomshus bliver bygget i 2010 af frivillige kræfter. Huset drives af en forening, der i de første år også sørger for aktiviteter for børn i 4.-7. klasse.Fra 1. august 2015 har der været en kommunal juniorklub, der hører under Ølgod Skole. Siden det tidspunkt har Ølgod Skole lejet sig ind i ungdomshuset, ligesom Ungdomsskolen har sin ungdomsklub i samme bygning. Ifølge hjemmesiden står foreningen i dag for eksempelvis filmaftener, ligesom den udlejer huset til foreninger, klasseråd og lignende.

Modstand fra skolen

Det er toner, der formentlig vækker glæde på Ølgod Skole. Bestyrelsen, hvor mange forældre sidder, og Med-udvalget, der består af personale og ledelse, har skrevet et fælles høringssvar.

De har tre argumenter imod rejseholdets forslag: For det første er det vanskeligt at lave et godt klubmiljø på selve skolen. For det andet finder skolen det "grotesk" ikke at bruge et hus, som er bygget af frivillige kræfter. Og for det tredje synes skolen ikke, at det giver økonomisk mening at stoppe med at betale en forholdsvis billig leje, når det samtidig kræver en dyr ombygning på skolen.

JydskeVestkysten har fået afslag på at se rejseholdets analyse og kan derfor ikke videreformidle rejseholdets argumenter for at stoppe med at leje sig ind i Ølgod Ungdomshus.