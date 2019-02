Forslag: Nu skal du yde, før du kan nyde laksefiskeriet i Varde Å

Sådan fungerer laksefiskeriet

Siden 2004 har laksefiskeriet i de lakseførende åer i Jylland været reguleret af National forvaltningsplan for laks. Der er oprindelige laksestammer i Skjern Å, Varde Å, Ribe Å og Storå. I den sidstnævnte satte man de sidste smolt (yngellaks) ud i 2017, da Storå-laksen nu selv klarer det frække. Det er målet for alle lakseåer.Laksen er totalfredet. Men hvert år giver Fiskeristyrelsen på anbefaling af universitet DTU Aqua hvert åsystem en laksekvote. Laksekvoten gives til å-sammenslutningen. For at få del i laksekvoten, kræver Fiskeristyrelsen, at sammenslutningerne yder et stykke frivilligt arbejde. En understregning af, hvor vigtigt det frivillige arbejde er for genopretningen af laksestammerne.



Den tildelte kvote deles så mellem medlemmerne i å-sammenslutninger, efter hvor mange meter å-strækning, man har. Den enkelte forening, fiskeklub og lodsejer administrer selv sin tildelte laksekvote.



Laksekvoterne var i fjor: Varde Å - 240. Skjern Å - 425. Storå - 475. Ribe Å - 200. Sneum Å - 110. Konge Å - 55. Brede Å - 60. Vidå - 75.