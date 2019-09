Forskning: Varde Kommunes ældreområde har for få ledere

Varde Kommune: Der klages ofte over for få varme hænder og for meget bureaukrati i det offentlige. Men nu er der sparet på ledelse mange steder i Varde Kommune i de senere år. Så meget, at økonomiudvalget er blevet orienteret om, at fem teamledere på kommunens ældreområde faktisk er ledere for flere medarbejdere, end Kora anbefaler. Kora laver forskning for kommuner og regioner i Danmark.

Kora mener, at en leder kan håndtere op til cirka 30 medarbejdere. I Varde er der mellem 12 og 49 for hver teamleder.

På trods af orienteringen er der ingen ændringer på vej, fortæller borgmester Erik Buhl (V):

- Det er ikke umiddelbart noget, man vil agere på og lave politik på, siger han.

Han siger dog, at det er noget, der skal være opmærksomhed på, hvis der skal kigges på organisering i fremtiden, eller hvis en stilling skal genbesættes. Men han erkender, at der kan opstå fejl, eller at der er ting, der ikke bliver handlet på, hvis lederne har for travlt.

- Vores direktør har fingeren på pulsen og agerer, hvis man vurderer, at den situation opstår, siger borgmesteren.