Forsker står fast: Der er løbet vand fra drænrør i Filsø

Dræning

I kølvandet på Theis Kraghs forklaring på fiskedøden i Filsø har diskussionen handlet om de stoffer, der kan være løbet ud i Filsø via landmændenes drænrør.



Theis Kragh påpeger dog, at der bliver drænet overalt rundt om Filsø. Det gør der også i parcelhushaver og på hedearealer, ligesom vejgrøfter også er en måde at dræne vejene og cykelstierne på.



Derfor kommer en udledning af humus-stoffer via dræning ikke nødvendigvis fra landbruget. Der er de samme stoffer i en skovbund eksempelvis.



Iltsvindet i Filsø har intet med gylle fra landbruget at gøre, slår Theis Kragh fast.