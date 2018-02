Forsker slår alarm: Snæblen er akut truet og lige så sjælden som en tiger

Snæblen er i overhængende fare for at uddø, hvis vi ikke snart gør noget, ifølge seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua.

Snæblen betragtes som uddød i både Ribe Å og Varde Å, som ellers var hovedindsatsområder for det store snæbel-projekt til 150 millioner kroner. Operationen lykkedes, mens patienten døde. Blandt andet blev Varde Å genoprettet for godt 60 millioner kroner, og der er fjernet en række opstemninger i åerne. For selv om snæblen er en laksefisk, så kan den ikke forcere selv små opstemninger.

Vadehavet: Trods en enorm indsats for at redde laksefisken snæblen, som i hele verden kun findes i Vadehavsåerne, så er arten akut truet. En art som er lige så sjælden som tigeren, hvorfor seniorforsker Niels Jepsen fra DTU Aqua kalder den Vadehavets tiger. Mens tigeren ifølge Verdensnaturfonden går fremad i antal, så der nu er 3.900 tigre (2016), så går det den stik modsatte vej for snæbel.

Snæblen er en laksefisk og er i princippet en helt med en snude. Efter den seneste istid for 11.000 år siden har snæblen udviklet sig, men ikke nok til, at den rent genetisk kan betegnes som en art.Snæbel kaldes også nordsøsnæbel og vokser sig stor i Vadehavet for derefter at gyde i vadehavsåerne. Den kan gyde op til syv gange. Snæblen kan blive op mod 60 centimeter lang og veje to kilo. Den et totalfredet. Der anslås af være mellem 3000 og 5000 snæbler tilbage.

I sin undersøgelse fra 2014 "Betydningen af prædation på den danske fiskebestand - en oversigt med fokus på skarv" peger Niels Jepsen på, at de hårde isvintre i 2009/2010 fik skarven til at ændre adfærd. Som noget helt nyt trak skarven op i åsystemerne og åd løs af både laks, snæbel-yngel og stalling. Hidtil var det god latin, at skarven holdt sig til udmundingen.

For et par år siden stod han selv bag en undersøgelse af stallinger i Kongeåen. Kun 13 procent overlevede. Og skarven er den store fjende. At skarven de senere år er blevet langt mere ugleset, det skyldes en helt ny adfærd.

- Bordet er dækket. Der burde være en snæbelfest. Men vi kan se, at de mindre fisk forsvinder, og de store ofte har skarvbid, og derfor må vi antage, at skarven æder mange snæbler, siger Niels Jepsen.

At den enorme indsat for at redde snæblen ikke virker, er foruroligende.

Fraråder yngelpleje

Derfor fraråder Niels Jepsen, at der som i 1980'erne laves yngelpleje med moderfisk fra Vidåen, som så sættes ud Ribe Å og Varde Å. En simpel og kendt metode. Det gør han af to årsager. Den ene er, at så længe vi ikke har fundet og repareret problemet, så er det spild af ressourcer. Ressourcerne skal i stedet bruges på at finde årsagen.

For det andet peget Niels Jepsen på, at bestanden af snæbler i Vidåen er så lav, at det i selv er problematisk at tage eksempelvis 100 moderfisk. For ved at fjerne snæbler fra åen, så fjerner man gener.

Men bestanden er nu så lav, at der også er noget, der taler for at sikre snæblen ved at have en reservebestand til at gå i et klækkeri. Han ønsker ikke at skabe unødig frygt, men ridser situationens alvor op. Bestanden af snæbler i Vidåen skønnes til at ligge mellem 3000 og 5000.

- Når du har en art, der kun findes i et vandløb, så er den meget sårbar. En gylleforurening og den kan være væk. Og hvis den øgede prædation fra skarver og sæler fortsætter, så er snæblens odds meget dårlige, siger Niels Jepsen.