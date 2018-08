Forsker: Fiskedød i Filsø skyldes et dræningsproblem - næppe landbruget

Filsø: Socialdemokratiet vil have mindre landbrug ved Filsø. SF vil have mindre udledning af kvælstof fra landbruget. Danmarks Naturfredningsforening vil have mindre forurening fra landbruget.

Det er tre reaktioner på fiskedøden i Filsø. Men forskeren, der har analyseret fiskedøden, har en overraskende melding til de, der har givet landbrugets udledning af næringsstoffer en del af skylden for iltsvindet i Filsø:

- Jeg kan ikke frikende de 27 sommerhuse, der ligger i området. Jeg kan heller ikke frikende alle vejene. Jeg kan heller ikke frikende landmændene. For det har vi faktisk ikke målt på. Men vi kan vise, at det her er noget, der naturligt vil forekomme, og det ville også forekomme, hvis det hele var dækket af skov, for det er samme type kulstof, der kommer ud. En diskussion om næringsstoffer er en helt anden diskussion, for det er ikke det, der har forårsaget iltsvindet i det her tilfælde. Næringsstoffer og udledning af næringsstoffer har ikke noget med den her diskussion af gøre, siger Theis Kragh, der er lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet.