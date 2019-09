Forsamlingshus overlever uden forpagter

Det var skønt, at der var forpagter på Eventyrgården. Det håber bestyrelsen, at der kommer igen. Men det er ikke sikkert.

Odette van Medevoort Pedersen, 51 år, og Per Hansen, 65 år, er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen bag Eventyrgården. De to kender vilkårene for at Eventyrgården har det godt.

Janderup: Der er ikke noget, der kan slå Eventyrgården i Janderup ud. Heller ikke at selskabslokalerne fra og med november mister den nuværende forpagter. Landsbyens samlingssted skal nok klare den alligevel - takket være en flok ildsjæle i området vest for Varde.

Der har været overskud til renovering i et år med forpagter. I baggrunden er det New York-væggen, der er en nyskabelse. Foto: Morten Nielsen

Nøglehus

I 2016 stoppede den daværende forpagter, og efter et mislykket forsøg på at lade amatørscenen 7-kanten overtage selskabslokalerne, stod Eventyrgården uden forpagter. Det kørte faktisk godt som såkaldt nøglehus indtil for cirka et år siden. Da fik Eventyrgården en uventet henvendelse fra Louise Kloster og Peter Marczak. De er ikke par privat, men ville forpagte Eventyrgården som forretningspartnere

Det kom som en kærkommen håndsrækning til bestyrelsen, som var vant til at klare ærterne selv. Men desværre har forpagterne nu opsagt aftalen.

For der var masser af arbejde, da Eventyrgården var et nøglehus, fortæller Per og Odette.

- Jeg er pensioneret telemontør fra TDC, siger Per Hansen om lægge en stor indsats i arbejdet med Eventyrgården.

Han har tid som pensionist. Per har boet i Janderup siden 1979.

- Det var som at have to fuldtidsjob, siger Odette van Medevoort Pedersen, der arbejder i en fuldtidsstilling som misbrugskonsulent på Slusen i Oksbøl.

Hun lægger dog vægt på, at hun også fandt det sjovt at arbejde med Eventyrgården.

- Vi er mange, der gør en indsats for fællesskabet. For mit vedkommende har det været en måde at blive en del af det lokale samfund. Både her og tidligere i sønderjyske Nustrup, hvor jeg sad med i skolebestyrelsen, siger Odette van Medevoort, der flyttede til Janderup i 2015.