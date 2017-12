Forpagter af Hotel Arnbjerg: Hvert år er en kamp imod nullet

Varde: - Jeg havde flere penge før jeg begyndte her for 11 år siden, det må du godt skrive. Hvert år er en kamp imod nullet, siger John Nowak.

Han står i glasoverbygningen og er ved at puste balloner op. Om fire timer vil de første gæster til nytårsfesten, der bare vokser og vokser, begynde at strømme ind. Hotellet har mange vellykkede arrangementer, der er bare også perioder med mindre at lave, og for få hotelværelser til at rumme helt store arrangementer.

Hvorfor gør I det så?

- Vi gør det fordi det er et job, og vi kan lide det. Det er bare ikke pengene, der motiverer, siger hoteldirektøren.

Da Hotel Arnbjerg begyndte med nytårsbal for otte år siden kom 120 gæster. Sidste år var tallet fordoblet til 240, og i år har 300 købt billet til 549 kroner for indgang, festmenu og levende musik.

- 50-60 kommer efter spisningen og danser med, så jeg vil tro vi bliver 350-60 stykker, når rådhusklokkerne lyder fra storskærmen, siger han.

Salen er pyntet. Serpentiner og balloner, guld og sølv og på scenen bag musikken storskærmen, hvor gæsterne klokken 18 skal se dronningens nytårstale.

- Vi kan rumme op mod 500, siger John Nowak.

Nytårsfesten kan vokse, så skal man bare være ude i endnu bedre tid, for at få et værelse. Kun 30 værelser er en flaskehals ved arrangementer af den slags, hvor gæsterne kommer helt fra Nordjylland.

Selv tager John Nowak hjem klokken 18. Når han har fyret ét batteri af, går han i seng. For nytårsmorgen står han for morgenmaden til de 60 gæster, så personalet kan få fri. Bagefter går han i gang med at optælle varelager, og han skal være heldig, hvis han kan køre hjem 12 timer efter mødetid, for revisionen er på årets første arbejdsdag.

Så tager han og hustruen selvfølgelig ferie i slutningen af januar, når VIFs gallamiddag og ProVardes nytårskur er overstået?

- Det lyder logisk, at vi ville holde ferie, når der bliver lavsæson. Men lige præcis når du ligger så tæt på nullet, så gælder det om at have mindst mulig personale på, når der er lidt at lave, og det betyder jo, at vi selv må tage over, siger John Nowak med et smil.