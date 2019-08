Formand og direktør for Vardemuseerne modtager forlovelsestilbud med interesse

Der er positive toner fra Vardemuseernes direktør og formand, efter Janus Vestjyllands Kunstmuseum har sendt et ønske om at undersøge fordele og ulemper ved en fusion.

- Jeg oplever i dag, at det er en fusion, som, alle synes, har givet merværdi for både NaturKulturVarde og resten af Vardemuseerne. Jeg synes ikke, man skal være bange for at sætte sig ned og tage en snakke om, hvor vi kan spille hinanden gode. Det flugter godt som et kultur- og kunstmuseum at være en del af Vardemuseerne, siger Mads Sørensen.

Vardemuseerne er i forvejen et resultat af en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde.

Begge understreger, at de taler på egne vegne. Bestyrelsen i Vardemuseerne har sit næste møde 9. september, og det er først her, at museet træffer en beslutning om, hvorvidt den vil indgå i en mulig fusion.

Varde: Det er en god ide at undersøge fordele og ulemper ved at fusionere Janus Vestjyllands Kunstmuseum og Vardemuseerne. Det er holdningen hos både Mads Sørensen (V), formand for Vardemuseerne samt kommunens kulturudvalg, og Claus K. Jensen, direktør for Vardemuseerne.

Allerede samarbejde

De to museer har allerede i dag et samarbejde. Claus K. Jensen fortæller, at kernen i samarbejdet er, at Vardemuseerne klarer bogholderarbejdet for Janus, mens Janus har en ansat kunsthistoriker, der hjælper Vardemuseerne. Det er en stor hjælp for Vardemuseerne, da den ejer en stor kunstsamling, men ikke selv har en kunsthistoriker i medarbejderstaben.

- Det kunne godt være, at det gav mening at gøre det samarbejde endnu tættere, så vi var én institution, så medarbejderne deroppe blev en del af Vardemuseernes team. Så personligt tænker jeg, at det er en god ide at få kigget på det, siger Claus K. Jensen.