Formand for Dansk Folkeparti i Varde stiller op til folketinget for Haderslevkredsen

Nordenskov/Varde: Torbjørn Fristed, lokalformand for Dansk Folkeparti i Varde, blev torsdag aften folketingskandidat for Dansk Folkepartis kreds i Haderslev.

Modkandidat på opstillingsmødet var byrådsmedlem fra Vejle Byråd, Svend Erik Nielsen, der tidligere har repræsenteret Haderslevkredsen, men som nu må vige pladsen for Torbjørn Fristed.

- At jeg søgte opstilling i netop Haderslevkredsen handler grundlæggende om, at jeg oprindeligt er fra området, og så det faktum, at jeg har min daglige gang på kasernen i Haderslev og dermed har fingeren på pulsen vedrørende såvel byen som hele området. Endvidere har jeg haft et virkelig positivt samarbejde med lokalforeningen, som jeg ser meget frem til at arbejde tæt sammen med fremadrettet, skriver Torbjørn Fristed i en pressemeddelelse.

Han lægger ikke skjul på, at tiden frem til opstillingsmødet har været præget af travlhed og ikke mindst spænding.

- Jeg har kørt en målrettet markedsføring på blandt andet Facebook, og så har jeg været så privilegeret, at flere dagblade har valgt at bringe mine læserbreve løbende.