Formand Anders Linde (V) i Din Forsyning ser ikke noget problem i, at afstemningen til bestyrelsen udelukkende er elektronisk og derved forhindrer mange ældre kunder i at stemme. Hvis det er så vigtigt for ældre kunder at stemme, så opfordrer ham dem til at køre til hovedsædet Esbjerg, hvor man som det eneste sted kan sætte et kryds. Arkivfoto: John Randeris