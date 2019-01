Forhandler om at populære biler bliver dyrere igen: - Jeg føler mig som et gidsel

Varde: Claus Horsted, indehaver af Varde Biler, skal gå den tunge gang ud for at sætte nye prisskilte på bilerne omkring den 1. april. Han forhandler mærkerne Ford, Hyundai og Suzuki. Nu bliver nogle af bilerne dyrere.

Årets bil i 2018, Ford Focus, vil typisk stige mellem 8000 og 10.000 kroner alt efter model. Vil du købe en Suzuki Swift, skal du også betale omkring 10.000 kroner mere efter 1. april.

- Jeg føler, at vi er gidsler i et politisk spil, siger Claus Horsted.

Han forudser, at der nu kommer politiske forhandlinger, når det går op for politikerne, at priserne på nogle populære bilmodeller - som Ford Focus og Suzuki Swift - stiger.

- Men vi får huk af de kunder, som efter den 1. april skal betale rundt regnet 10.000 kroner mere for en bil for så at erfare, at senere falder afgifterne igen, og nye købere kan få modellen billigere. Altså hvis politikerne efter den 1. april vil sætte afgifterne ned igen, siger Claus Horsted.