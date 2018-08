Foreslå tema på borgermøde: Kommunen vil have mere involvering i demokratiet

Kommunen er gået ind i et projekt ved navn "VoresStemmer", der skal styrke involveringen i det lokale demokrati. I første omgang skal borgerne være med til at vælge, hvilket tema der skal diskuteres på et stort borgermøde til november.

Varde: Lørdag 17. november holdes et borgermøde i Varde Kommune. Kommunen indgår nemlig i projektet "VoresStemmer", hvor nye deltagelsesformer skal afprøves med henblik på at styrke involveringen i det lokale demokrati. Den 17. november skal fremmødte borgere producere konkrete politikforslag ud fra et eller flere overordnede temaer. Byrådet har foreslået følgende temaer som en mulighed: Borgerinddragelse - hvordan får vi bedst folk involveret i det lokale demokrati? En samlet kommune - hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by? Personlige oplysninger - hvordan beskytter vi bedst os selv mod misbrug af vores data? Det behøver ikke blive et af disse temaer. Alle er velkomne til at komme med forslag. Derfor opfordres alle borgere til at sende eventuelle konkrete input på mail til Lisbeth Lynge Kjær på likj@varde.dk senest fredag 17. august.