Foreninger kan benytte Smedeværkstedet gratis

Varde: Varde Kommune har lavet en ny brugskontrakt med Smedeværkstedet, der koster kommunen cirka 100.000 kroner om året. Som noget nyt vil der være ti dage om året, hvor foreninger gratis kan benytte Smedeværkstedet. Varde Kommune betaler for en halv times pedelhjælp.

Foreningerne skal booke direkte hos Smedeværkstedet, der så spørger kommunen, om det er en dag, som foreningen kan få gratis. Kravet er, at det skal være noget kulturelt eller folkeoplysende - gerne offentligt. Det må ikke være til aktiviteter, som foreningen har i forvejen.

- Det forventer vi faktisk en hel del af, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.

- Jeg har stor tiltro til vores foreningslivs kreativitet til at finde på nogle spændende muligheder i det her.

Det er meningen, at Smedeværkstedet skal bygges sammen med det nuværende artillerimuseum og sammen blive til et stort teater- og kulturhus. Hvis det sker inden for de næste tre år, så kan den nye brugsaftale opsiges.