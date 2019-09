Foredrag: Jonna fortæller og samler ind til menstruationsbind i Nigeria

Varde: Tre gange inden for det seneste år har Jonna Jul Gudmundsen besøgt Nigeria. De to seneste gange er, fordi hun har involveret sig i et projekt med at skaffe genanvendelige bind til nigerianske skolepiger.

- Jeg har ikke holdt foredrag om det før, men der er stor interesse for at støtte, og flere har opfordret mig til at fortælle om det, siger Jonna Jul Gudmundsen, som derfor holder to foredrag, hvor entreen ubeskåret går til genanvendelige bind, som hun tager med til Nigeria på sin næste rejse.

- Det vigtige er, at vi uddanner pigerne. Så de skal også komme i skole, mens de har menstruation. Det er vi nødt til at være optaget af i Danmark, for når pigerne kommer i skole og får en uddannelse, så minimerer det antallet af børnefødsler.

De to foredrag er onsdag den 2. og torsdag den 3. oktober, begge dage klokken 19-21. Det sker i beboersalen på Nørremarksvej 225 i Varde. Man tilkendegiver, at man kommer på eventen på Facebook. Entre betales i døren.