Fordobling på to år: Camilla og Louise sælger rigtig mange huse i Ølgod

Glem alt om krise i boligsalget i Ølgod sidste år. Priserne i byen er lave, men det er én af grundene til, at de to ejendomsmæglere i EDC i Ølgod har kæmpe fremgang.

- Jeg var på barsel for to år siden, og da afløste ejendomsmægler Camilla Lund Hansen mig. Hun blev ansat, da jeg kom tilbage fra barsel, tidligere var jeg alene, siger Louise Nielsen.

Det er et generelt bedre marked for bolighandler, og det er med til at give den store fremgang i Ølgod. Men der også en mere personalemæssig grund i Ølgod.

Ølgod: I 2015 begyndte det at gå fremad. Da blev der solgt 35 huse i EDC - Ølgod Ejendomskontor. To år senere er det tal fordoblet.

- Jeg har nu aldrig tænkt på at opgive. Der skete mange positive ting i Ølgod under finanskrisen, byen blev udviklet - også dengang, siger hun.

Det er først for nogle år siden, at salget vendte.

- I 2010 solgte EDC i Ølgod kun 14 huse. Der var så få penge i ejendomshandel, at EDC i Videbæk måtte dække et underskud for fortsat at drive forretning i Ølgod, siger Louise Nielsen.

Louise Nielsen er 32 år og stammer fra Ølgod. Hun begyndte som EDC-mægler i sin hjemby for ti år siden - blot 22 år gammel. Det var, da finanskrisen brød ud i 2008. Det var svært at sælge huse.

Ydmyg i succesen

Louise Nielsen er ydmyg over for den gunstige situation, som bolighandlen i Ølgod befinder sig i lige nu.

- En væsentlig grund er da den lave rente, den kan jo stige igen, siger hun.

Louise Nielsen nævner også, at priserne stadig er lave i Ølgod. Som køber kommer man langt for halvanden million kroner. For den pris kan man få en god villa, som man ikke behøver at renovere.

Det er nu ikke kun villaer, som EDC har solgt. Ud af de 69 handler i 2017 er 25 landejendomme.

- Der er mange, der gene vil leve lidt som "bonderøven" fra tv, siger Louise Nielsen.

Hun nævner også stigende boligpriser i byer som Vejle, Kolding og Horsens som et argument for at købe i det stadigt billige Ølgod-område.

Ejendomsmægler Camilla Lund Hansen er fra Grindsted og har et lidt Vejle-vendt netværk, og det har også været en fordel. Der er købere fra Trekantsområdet.

- Vi havde en køber fra Jelling, der havde hørt godt om skolen her.

- Jeg har selv et barn i vuggestue og et barn i børnehave. Jeg tror også, at det er fordel, at det er samme bygning i Ølgod, som man afleverer børnene i. Her møder jeg i øvrigt ofte forældre, som jeg har solgt huse til, siger Louise Nielsen.