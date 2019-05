Forbrugerejede fjernvarmeværker kæmper mod centralisering og regneark

Så mange bliver ramt

Dansk Fjernvarme har opgjort, at i alt 360 fjernvarmeværker rammes af de nye krav om økonomisk regulering via indberetninger til Forsyningstilsynet. Det er fjernvarmeselskaber med over 700 tilsluttede husstande. Dansk Fjernvarme har beregnet, at der skal ansattes 350 administrative ansatte for at kunne leve op til Varmeforsyningsloven, som blev ændret ved et forlig i Folketinget i april 2016. Det er årligt 210.000.000 kroner i ekstra lønomkostning ved 600.000 kroner om året.Det overordnede mål er at sikre samlede effektiviseringer på 2,3 milliarder kroner i 2025.