Forbruger anmeldte pølsevogn: Blokeret håndvask udløser sur smiley

En flamingokasse lå over håndvasken i Family Food Blåvand. Det er tredje gang, at pølsevognen får en sur smiley.

Blåvand: Pølsevognen Family Food Blåvand har ved et kontrolbesøg den 21. maj fået en sur smiley og et bødeforlæg på 5000 kroner. Kontrolbesøget skyldes, at en forbruger har henvendt sig til Fødevarestyrelsen.

Den sure smiley er udstedt, fordi der i pølsevognen ikke var adgang til håndvasken. Dermed kan der ikke foretages den fornødne personlige hygiejne for ansatte med kundebetjening. Sådan er vurderingen i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Ved kontrolbesøget var der placeret en flamingokasse oven på håndvasken, som derfor ikke kunne anvendes. Virksomheden oplyser til kontrolrapporten, at det er det eneste sted, flamingokassen kan stå.

Afløbet fra håndvasken var ikke tilsluttet noget afløb.

Ifølge kontrolrapporten anvender pølsevognen til vask af hænder en dunk med vand og skruer låget af, hælder vandet i en spand, som bliver tømt i offentlig kloak.

Under hele tilsynet på to timer anvendte den ansatte ikke mulighed for at vaske hænder, men brugte handsker. Denne procedure er tidligere godkendt, har virksomheden oplyst til Fødevarestyrelsen.