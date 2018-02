Forælder er bekymret for andelen af tosprogede på Vardes nye skole

Yasin Akdeniz er bekymret for, hvordan den kommende Frelloskolen vil håndtere, at hver fjerde elev har en anden etnisk baggrund end dansk. Hvis det ikke bliver håndteret tilfredsstillende, så kan det være, at hans yngste pige kommer til at gå på Lykkesgårdskolen.

Varde: Da Yasin Akdeniz var elev på Sct. Jacobi Skole, gik han altid med tre-fire venner, der også var indvandrerbørn fra Isbjergparken. Nu frygter han, at Varde Kommune er ved at lave en ny skole med for høj koncentration af tosprogede børn. Frelloskolen, der åbner om et par år, får nemlig et skoledistrikt, der inkluderer både Vestparken, Isbjergparken og Lerpøtparken. Det er de områder i Varde, hvor der bor flest mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Han frygter, at Frelloskolen i Varde vil blive kendt som "indvandrerskolen", mens Lykkesgårdskolen bliver omtalt som "danskerskolen".

Børn med anden etnisk oprindelse end dansk På Brorsonskolen er der i dag 126 elever med anden etnisk oprindelse end dansk. Det svarer til 17 procent. Tallet er inklusiv modtageelever. Det er 14-18-årige børn af indvandrere eller flygtninge, som ikke har været i landet så længe og derfor får danskundervisning i en modtageklasse, før de begynder i en almindelig klasse.

På Sct. Jacobi Skole er der 110 elever med anden etnisk oprindelse end dansk. Det svarer til 21 procent.

På Frelloskolen gætter skolechef Karen Mortensen på, at 215-220 elever vil have en anden etnisk oprindelse end dansk. Det vil svare til 24-25 procent.

Ingen umiddelbar bekymring Martin Hebsgaard, der er konstitueret formand for Sct. Jacobi Skole, fortæller, at fordelingen af tosprogede børn har været diskuteret i den arbejdsgruppe, der er nedsat for at planlægge Frelloskolen. - Ud fra de tal, vi har fået oplyst indtil videre, er det ikke noget, der vækker umiddelbar bekymring, men vi har talt om, at det skal være et fokuspunkt, så det er på dagsorden, siger han. Skolechef Karen Mortensen oplyser, at det ikke kan lade sig gøre helt præcist at opgøre, hvor mange elever på den kommende Frelloskolen der vil have anden etnisk baggrund end dansk, men det kan godt blive en 24-25 procent. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er en meget bred gruppe, der har en anden etnisk baggrund. Det kan være børn med en europæisk, en mellemøstlig eller en helt tredje baggrund.

Blev fravalgt Da Yasin Akdeniz selv gik på Sct. Jacobi Skole, var der et tidspunkt, hvor forældre blev utrygge, fordi indvandrerbørnene gik sammen i grupper. Han fortæller, at i nogle måneder blev der lavet en regel om, at børn af indvandrere kun måtte gå to og to sammen. Da den nye Sct. Jacobi Skole blev bygget, flyttede problemerne med, og nogle forældre fravalgte Sct. Jacobi Skole. I 2008 kunne JydskeVestkysten skrive, at daværende skoleleder Dorte Jager i nogle tilfælde hørte, at det var, fordi der var for mange tosprogede på skolen. Nye skoledistrikter rettede op på problemerne, men nu frygter Yasin Akdeniz altså, at politikerne er ved at gentage fortidens fejl. Hans ældste datter begynder på Brorsonskolen og skal gå på Frelloskolen, når den er færdig. Men hvis der opstår de problemer, som Yasin Akdeniz frygter, så overvejer han, at den yngste datter i stedet skal gå på Lykkesgårdskolen, fortæller han.

Frygter for integrationen Det er især integrationen, som kan tage skade, hvis der er for mange tosprogede, mener Yasin Akdeniz. - Man skal være sammen med danske børn. Det er det, man lærer mest af: "Min ven hedder Thomas. Jeg har ikke kun venner, der hedder Mahmoud, Muhammed, Ali og sådan noget". Så lærer de dansk kultur, og de danske børn lærer noget af os, siger han. Han mener, at ved en for stor koncentration bliver det for let for børn med udlændingebaggrund at finde sammen med de andre, som de møder mellem blokkene i Isbjergparken og Vestparken. Det er ofte andre børn med udlændingebaggrund.