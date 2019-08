For små sjæle kan middelalderstemningen godt være lidt overvældende

Tilflytterfamilien Nanna Meineche, Anders Kilgast og datteren Alma på syv måneder hyggede sig. Eller rettere mor var godt underholdt af platetnslageren Mester Peder, men Alma var ikke helt tilfreds. Alma var da også det eneste barn, der var til stede ved middelalderunderholdningen på Sct. Nikolai Kirkeplads torsdag aften. - For halvandet år siden flyttede vi til byen, fordi Anders fik job ved Vardemuseerne, nu er han ved Sydvestjyske Museer. Vi er glade for at bo her, men skal besøge familie i Nordjylland i weekenden, så vi kan desværre ikke deltage i festivalen. Foto: André Thorup

Varde: Med ordene "Jeg gider kun optræde, hvis der er kvalitetspublikum til stede," åbnede plattenslageren Mester Peder (alias Peter Dalsgaard) torsdagens middelalderunderholdning på Sct. Nikolai Kirkeplads. Et voksent publikum, eller "sørgelige fattiglemmer", som suppekonen Lonnie Thygesen kaldte dem, fik ud over gratis middelaldersuppe også et godt grin, historisk fortælling og gospelsang. Dermed blev der for alvor taget hul på den Middelalderfestival, der kommer til at præge byen til og med søndag.

Middelalderfestival Fra klokken 10 fredag formiddag vil der være aktiviteter i Varde midtby. Dagen ender i en kæmpe middelalderfest på Torvet med spiseboder, musik, dans, gøgl, og teater. Desuden holder butikkerne åben til klokken 22.Lørdag og søndag danner området ved Varde å rammerne for middelaldermarked med boder, underholdning, kampshow, fortællinger, dans og gøgl. Se programmet på Facebook - Varde middelalderfestival.



I 2017 fejrede Varde 575-års købstadsjubilæum med en middelalderfestival. Temaet med middelalderen var så stor en succes at Varde kommune valgte at gentage arrangementet, der i år har et budget på 445.000 kroner.



Arrangør: Varde Kommune, Varde handel, Vardemuseerne, Varde Bibliotek, ProVarde, 7-kanten, Musik & Billedskolen, Varde sogns menighedsråd og Udviklingsrådet for Varde by

Peter Dalsgaard skal underholde flere gange i løbet af de fire festivaldage. Foto: André Thorup

Hanne og Richard Skals fra Næsbjerg havde været på historisk familiebyvandring i Varde, inden de dukkede op til underholdningen på Sct. Nikolai Kirkeplads. - Det var en spændende bytur. Jeg blev klogere på både arkæologi, kirken og Slotsbanken. Jeg tror, vi skal herind igen på lørdag sammen med vores 12-årige barnebarn for at se kampshow med ridderne, sagde Hanne Skals. Foto: André Thorup

- Værsgo' her er lidt middelaldersuppe med fiskeøjne, ræddiker, kålrabi og andet løgn, sagde den veloplagte kogekogne, Lonnie Thygesen, der har mad-ud-af-huset-forretningen Strandvejen 82 i Henne. Alice Pedersen fra Varde tog glad imod. - Jeg har endnu ikke nået at læse hele programmet for Middelalderfestivalen. Det var rigtig godt for to år siden, så jeg skal selvfølgelig også se, hvad der foregår i år, sagde Alice. Foto: André Thorup

Et "familiebillede" af Udviklingsrådet for Varde by, der er medarrangør af Middelalderfestivalen. I dagens anledning kaldte de sig selv for Meninghedsrådet. Foto: André Thorup

Sådan ser et kvalitetspublikum ud, når Mester Peder tester kvindernes primære klappepositur. Foto: André Thorup

Så from kan en munk se ud, selvom han har et grumt efternavn. Historiker Holger Grumme fortalte blandt andet en drabelig historie om bøndernes oprør på Slotsbanken. Foto: André Thorup

De fremmødte fik sig et godt grin, da Peter Dalsgaard slog tonen an til torsdagens underholdning. Foto: André Thorup

Plattenslageren Mester Peder (Peter Dalsgaard) optrådte to gange torsdag aften. Først med en særdeles underholdende historie for børn og banlige sjæle, senere med ild og gøgl. Foto: André Thorup