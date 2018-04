For få kroner til Samuelsgården? Oksbølpolitikerne har bedt om svar

Oksbøl: Leif Erichsens opråb på Facebook har fået byrådets tre Oksbøl-politikere på banen. Henrik Vej Kastrupsen (L), Peter Nielsen (V) og Jan Lings (S) har sammen holdt et møde med forvaltningen, og de venter nu på svar på en række spørgsmål om den model, der bliver brugt til at give klubberne penge.

Der er behov for at se modellen igennem, hvis Samuelsgården skal have penge nok til fortsat at udvikle sig, mener Henrik Vej Kastrupsen.

- Lige nu er det ren overlevelse, siger han.

Han fortæller, at han synes, der er stor lydhørhed i forvaltningen om, hvilke problemer den nuværende model giver i Oksbøl.

- Så jeg forventer, at der findes en løsning.

Peter Nielsen vil gerne vente med at udtale sig, til han har fået svarene på de spørgsmål, som de tre politikere har stillet.

- Vi vil gerne have bedre indsigt, siger han.

På Facebook skriver Erhardt Jull (K), der blev stemt ud af byrådet ved det seneste valg, at han de seneste to år har forsøgt at få afregningsmodellen ændret.