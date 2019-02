For få har købt billet til 7-Kantens store musical Chicago

Varde-Esbjerg: Onsdag gik premieren på 7-Kantens vinterspil, musicalen Chicago, der bliver opført i Musikhuset i Esbjerg.

Skuespillerne har øvet siden september, så forløsningen.

Omend salen kun var fyldt med et knap så stort publikum. Kun 300 billetter ud af 465 mulige var solgt.

- Det er desværre ikke solgt så meget som håbet. Vi vidste godt, at Chicago er et sats, for selvom det er en meget stor Broadway-musical, er den ikke så kendt i Danmark, siger 7-Kantens kommunikationsmedarbejder Maiken Zoëga.

Til gengæld er der så stadig masser af billetter at få til musicalen med de store kostumer. For Chicago spiller til og med søndag, endda med to forestillinger lørdag.

I 2017 havde 7-Kanten Grease som vinterspil. Dengang blev billetterne revet væk.