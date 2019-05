For 48-årige Jane og 25-årige Frederik er 1. maj noget særligt: Brudevals under røde faner

Varde: Jane hed engang Vossen, men hedder fra og med onsdag eftermiddag Bak. Hun mødte for to år siden Frederik Bak under de røde faner til et 1. maj-arrangement i Varde. Nu to år senere var de to atter at finde til arrangementet. De valgte nemlig at gifte sig på arbejdernes internationale kampdag.

Jane Bak er 48 år og stammer fra Aarhus. Hun er blandt andet kendt som selvstændig erhvervsdrivende i Varde med den daværende café i museet.

- For mig betyder 1. maj meget. Min bedstefar tog mig med til 1. maj som barn. Mine forældre blev forlovet den 1. maj 1969. Jeg er kommet meget til 1. maj i Tangkrogen, siger Jane, der bevarede sin tilknytning til arbejderbevægelsen, efter hun blev selvstændig.

Frederik Bak, 25 år, stammer fra Sjælland. Han er dog delvist opvokset i Fåborg ved Varde. Han er næsten uddannet tjener, men har i de senere år arbejdet som sælger. Han stillede op til kommunalvalget i 2017 for Socialdemokratiet, men blev ved lodtrækning slået af Birger Filskov.

Det var selv samme Birger Filskov, der som Varde Kommunes repræsentant viede de to under de røde faner. Det havde alle parter det rigtig godt med.