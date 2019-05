Fonde hælder millioner og nyt liv i Holme Å

Holme Å: Landets fjerde største åsystem, Varde Å, har siden genopretningen til 60 millioner kroner af gammel Varde Å i 2010 ligesom manglet noget. Åen fik sine arme tilbage, men har fortsat vaklet, da selve vardelaksens oprindelige vugge i Holme Å har været amputeret siden 1921. Da blev Karlsgårdeværket og Holme Kanalen anlagt i bestræbelserne på at oplyse det mørke Vestjylland.

Men nu får Varde Å-systemet sine ben at gå på, da det efter flere års arbejde er lykkedes Varde Kommune at finde finansieringen til en genopretning af Holme Å.

Det er Aage V. Jensen Naturfond, Den Danske Naturfond og SE, der samlet giver 20 millioner kroner til genopretningen, som forventes sat i gang i foråret 2020. Derudover har Varde Kommune selv fundet 7,5 millioner kroner til genopretningen.

- Jeg er rigtig glad af flere årsager. Vi har haft megen fokus på kystområderne, men har snakket om at få mere fokus på indlandsturismen. Det bliver en attraktion og noget andet end kyst, klitter og lave fyrretræer, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Han roser forvaltningen for at skaffe grundlaget for genopretningen, som der har været talt om siden begyndelsen af 1990'erne.