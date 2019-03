Folketingsmedlem: - Dybt problematisk udvidelse af øvelsesterrænet

Oksbøl: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen trækkes nu ind i sagen om udvidelsen af skyde-og øvelsesterrænet omkring Oksbøl Kaserne. Det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn kræver nemlig svar fra de to ministre, efter at Forsvaret og Naturstyrelsen for nylig indgik en aftale, som mere end fordobler kasernens skyde-og øvelsesterrænet. Fra de nuværende 6.000 til i fremtiden 14.000 hektar.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse, der er udsendt af Troels Ravn.

- Jeg undrer mig meget over denne her proces. Hverken Folketinget eller kommunen har tilsyneladende været involveret. Det er dybt problematisk, når en så drastisk udvidelse af øvelsesterrænet kan få store konsekvenser for både mennesker og natur. Jeg forstår godt, at naboerne er bekymrede for, hvad det vil medføre af støjproblemer, siger Troels Ravn.

På et borgermøde 26. marts udtrykte mange naboer stor frustration over, at beslutningen bliver trukket ned over hovedet på borgerne, uden nogen forudgående proces. Det er blandt andet udsigten til mere larm fra kanoner, der bekymrer borgerne. Der har også været bekymring for tab af naturværdier, fordi der nu skal anlægges vej på dele af de områder, der hidtil har hørt under Naturstyrelsen, hedder det videre i pressemeddelelsen.