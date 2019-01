Steen Holm Iversen (LA)

1) Det er muligt uden at kompromittere væsentlige naturværdier at skabe udvikling i turismen ved at etablere eksempelvis et hotel i Blåvand. Jeg er derimod modstander af, at vi instrumenterer naturen med installationer som det Blå Plateau. Vores turister kommer for at opleve den uberørte kyststrækning, det behøver vi ikke at bygge vandlegeland, bænke eller gangstier for. Ønsker turisterne den instrumenterede kystoplevelse kan de bare tage til Holland eller Tyskland.

2) Ja, jeg er af den opfattelse at det var en rigtig og en god beslutning at lempe planloven og indledningsvis etablere de 10 kystnære forsøgsprojekter. Specielt i det vestjyske er det efter min opfattelse muligt at etablere projekter, der både skaber en større og mere varieret udlejningskapacitet og skaber mulighed for vækst og udvikling.

3) Jeg ønsker at harmonisere afgifterne på hotel-, restaurations- og campingydelser for herved at forbedre dansk turismes konkurrencevilkår i forhold til eksempelvis Tyskland.